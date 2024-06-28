احذر من الرطوبة تؤثر على العضلات.. طرق الوقاية منها

يعاني بعض الأشخاص من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الجسم بالسلب، درجة الرطوبة كلما كانت أعلى كان الجسم عرضة لأضرار كبيرة، فالرطوبة تؤثر على الجسم بشكل عام مثلما أكد تقرير نشره فى موقع verywellhealth الطبي المهتم بالصحة العامة.

وأوضح التقرير أن هناك عددا من الأعراض التى تظهر على تأثر الجسم بالرطوبة الزائدة في الجو، والتى غالبا ما تتعلق مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل الشعور بالتعب الشديد والضعف العام والرغبة فى القئ والدوخة ، بل تصل إلى التهاب العضلات وتشنجها الشديد، بالإضافة الي تسارع ضربات القلب والإغماء فى بعض الحالات.

تؤثر الرطوبة بشكل مباشر على العضلات، لأن الإنسان فى هذه الحالة يفقد المزيد من العرق، وبالتالي يخسر الكثير من سوائل الجسم فى هذا الشكل، وحينها تحدث صدمة للعضلات، خاصة فى الأطراف كالذراع والساق والبطن، ما يؤدي إلى التشنج الشديد فى بعض الحالات التي تعاني من التعرض للرطوبة العالية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على العضلات والأعصاب وقدرة الجسم على التعامل مع الرطوبة.

يصاب الجهاز التنفسي بأعراض مثل الربو والحساسية، تتأثر بدرجة الرطوبة العالية، لأن الهواء الناتج عن الرطوبة قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في التنفس فقد تؤدي إلى تطور حالة مرضى الربو والحساسية أيا كانت نوع الحساسية التي يعانون منها، بالإضافة إلي الشعور بالإنهاك الشديد والإجهاد الحاد.

ولكي تتجنب الرطوبة عليك بتجنب التعرض للشمس المباشرة، وتجنب الجلوس في مكان رطوبته عالية، وليس جيد التهوية، بالإضافة إلي أهمية الاستحمام والتخلص من العرق باستمرار .