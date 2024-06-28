السويد: التهديد الإرهابي في البلاد ما زال مرتفعًا

أعلنت قناة العربية، اليوم الجمعة، نقلًا عن جهاز الأمن السويدي، أن مستوى التهديد الإرهابي ما زال مرتفعًا.

وفي يناير 2024، أبقى جهاز الأمن السويدي، الأحد، التهديد الإرهابي في البلاد عند مستوى مرتفع.

وأضاف جهاز الأمن، في بيان، أن تقييمه لمستوى التهديد الإرهابي لا يزال ثابتا عند المستوى الرابع على مقياس من خمس درجات منذ رفعه العام الماضي.

وأوضح أن تقييمه السنوي يُظهر أن البلاد لا تزال هدفا.



وقال "يأتي التهديد من أشخاص يعملون بشكل فردي وجماعات يمكن أن تكون تحت سيطرة جهات خارجية".



وفي أغسطس عام 2023، رفعت السويد مستوى تأهبها الأمني.

