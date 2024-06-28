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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليوم الـ266 من العدوان.. شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

غارات الاحتلال
غارات الاحتلال
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استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ266.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 11 مواطنًا، وإصابة أكثر من 40 آخرين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح جنوب القطاع.

وقصفت مسيرة الاحتلال مواقع مختلفة قرب بلدية الشوكة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوب مجموعة من المواطنين في شارع الرشيد الساحلي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وأفادت مصاد طبية بوصول شهيدين وعدد من الجرحى الى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة عقب قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل المواطنين في حي الشجاعية شرق المدينة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو إصابات.

يذكر بأن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفا فجر اليوم، منازل المواطنين وسط القطاع، وخيامًا تؤوي نازحين غرب رفح ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، بينهم مواطنة وطفلة.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ثلاثة شهداء بينهم طفلة من تحت أنقاض منزل عائلة "أبو قنيص" الذي قصفه الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي استهدف محيط مفترق الإقليمي جنوب غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وواصلت قوات الاحتلال استهدافها لحي الشجاعية، حيث أطلقت آلياتها الرصاص بكثافة صوب منازل المواطنين، كما قصف طيران الاحتلال منزلا في الحي، بالتزامن مع القصف المدفعي.

وأصيب 13 مواطنا بعد استهداف طيران الاحتلال بناية سكنية في شارع يافا بحي الدرج شرق مدينة غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة وحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

غارات الاحتلال طائرات الاحتلال غزة