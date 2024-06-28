حقيقة تداول فيديو لأحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية في شبرا الخيمة

كشفت مديرية أمن القليوبية، حقيقة تداول مقطع فيديو على "فيسبوك"، بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية في شبرا الخيمة.

وتبين أن المتهم فرد أمن إداري، وكان يطلق أعيرة نارية في حفل عرس، وجرى ضبطه والسلاح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، يفيد تداول مقطع فيديو على "فيس بوك"، بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بدائرة شبرا الخيمة قسم ثان، ونجحت الأجهزة في تحديد المتهم وتبين أنه فرد أمن إداري.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة بندقية آلية وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجًا بحفل عرس أحد أقاربه، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.