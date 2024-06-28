محافظ دمياط تناشد الشباب للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

حثت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أبناء المحافظة على المشاركة بأفكارهم ومشروعاتهم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فى دورتها الحالية ، وذلك خلال ترؤسها للقاء مع الشباب وعدد من العاملين بمختلف القطاعات، عُقد من داخل كوبرى دمياط التاريخي " جسر الحضارة " .

وأشارت محافظ دمياط إلى أن المبادرة تضم 6 فئات " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، مؤكدة أن المبادرة تحظى باهتمام بالغ من الدولة، لما تحققه من دعم للاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية، وكذلك التعامل مع البعد البيئى وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفتت محافظ دمياط إلى أن محافظة دمياط حققت تمثيلا مشرفا وناجحا خلال المرحلتين السابقتين، كما أن المبادرة على مدار المرحلتين لاقت نجاحا كبيرا، حيث تم فتح باب التقديم بالمرحلة الثالثة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بدورية انعقاد المبادرة لضمان استدامة تلك النجاحات.

هذا ويشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني.

فيما دعت " المحافظ " أبناء المحافظة على المشاركة بالدورات المجانية التى أعلنت عنها شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC ، حيث أشارت إلى أنه يتم عقدها أون لاين عبر الإنترنت فى مجال التنمية المستدامة تحت شعار "التعليم من أجل التنمية المستدامة"، وذلك فى إطار تعزيز الاستدامة والعمل المناخى فى المجتمعات الحضرية على هامش الجلسة الافتراضية لمدن اليونسكو للتعلم، كمحركات للتعلم مدى الحياة فى إطار أسبوع المهارات المحلية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 2024 الذى أطلقته اليونسكو.