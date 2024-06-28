مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان أحمد آدم في دورته الـ 17

يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة الفنان الكبير أحمد آدم؛ وذلك تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

الفنان أحمد آدم حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته من خلال مسرح الطفل في قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية، وشارك في العديد من المسرحيات، وجسّد أدوارًا تراجيدية في بداية مشواره بالإسكندرية، ليرحل بعدها إلى الكوميديا، والتحق بفرقة مسرح محمد صبحي ليقدم معه مسرحيات: "أنت حر، الهمجي، المهزوز"، وبعدها يشارك في الكثير من الأعمال المسرحية ليصبح فيما بعد بطلا في المسرح المصري.

ومن أعماله المسرحية: "البلدوزر، القشاش، خد الفلوس واجري، عائلة عصرية جدا، الثعلب في الملعب، عطية الإرهابية، نشنت يا ناصح، فيما يبدو سرقوا عبده، باحبك يا مجرم، حودة كرامة، ربنا يخلي جمعة، برهومة وكلاه البارومة".

استطاع أحمد آدم أن يخلق شخصية وكاراكتر تعلق بها الجمهور لسنوات طويلة وهي شخصية "القرموطي" بمسلسل "سر الأرض" عام 1994، والتي حققت له نجاحاً كبيراً، لتتوالي بعدها أعماله التي يتناول فيها تلك الشخصية في السينما والدراما التليفزيونية، ومن أعماله في السينما: الرجل الأبيض المتوسط، معلش إحنا بنتبهدل، صابر وراضي، شعبان الفارس، صباحو كدب، القرموطي في مهمة سرية، القرموطي في أرض النار، قرمط بيتمرمط ، وغيرها من الأعمال.

يقام مهرجان المسرح المصري برعاية ودعم من وزارة الثقافة، ودورة هذا العام تحمل اسم الفنانة سميحة أيوب، وتتكون اللجنة لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام.