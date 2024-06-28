أحمد عبد القادر يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام فاركو بالدوري الممتاز

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فاركو مساء اليوم الجمعة.

الأهلي يستضيف فاركو في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا أو وسام أبو علي - أحمد عبد القادر.

ويعود محمد الشناوي، لحراسة مرمى الأهلي أمام فاركو، بعدما غاب عن مباراة الداخلية يوم الجمعة الماضي للراحة، بالإضافة إلى الثنائي محمد عبد المنعم، ومروان عطية، الذي عاد إلى التشكيل الأساسي.

ويفاضل كولر بين الثنائي، محمود كهربا ووسام أبو علي، لقيادة خط هجوم الفريق في مباراة اليوم.ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، فيما يتواجد فاركو في المركز الـ15 برصيد 25 نقطة.