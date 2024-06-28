القبض على 3 أشخاص لنصبهم على المواطنين بحجة تسفيرهم للخارج بشبرا الخيمة

ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على صاحب شركة ومديرة الشركة وعاطل لنصبهم على المواطنين بشبرا الخيمة، بحجة تسفيرهم إلى إحدى الدول إلا إنهم لم يفوا بوعودهم أو ردوا المبالغ لهم، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقي مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا من مجموعة من الأشخاص مقيمين بدائرة القسم يفيد قيام صاحب شركة ومديرة الشركة وعاطل بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول إلا إنهم لم يفوا بذلك أو رد المبالغ المالية لهم.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين 3 أشخاص يديرون شركة بدون ترخيص لتسفير العمالة للخارج وإلى العديد من الدول.

وعقب تقنين الاجراءات جرى مداهمة الشركة وضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت حبس المتهمين.