ads
الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 13 شخصا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتحديداً بالقرب من مدخل قرية صفط الشرقية ونتج عن الحادث مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 13 شخصا جميعهم من أبناء عزبة الدودية، عدا مصابا واحدا من قرية نزلة حسين، مصابين بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور. 


تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي. 

صحراوى للمنيا حوادث صحرواى