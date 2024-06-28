إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 13 شخصا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتحديداً بالقرب من مدخل قرية صفط الشرقية ونتج عن الحادث مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 13 شخصا جميعهم من أبناء عزبة الدودية، عدا مصابا واحدا من قرية نزلة حسين، مصابين بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور.



تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.