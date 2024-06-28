بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح عرض "حاجة تخوف" على مسرح الإبداع الفني

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، افتتاح العرض المسرحى "حاجة تخوف" أمس الخميس، على مسرح مركز الإبداع الفني برئاسة المخرج خالد جلال.

"حاجة تخوف" هو عرض مشروع تخرج الدفعة B من قسم التمثيل “دفعة على فايز” باستوديو المواهب، صياغة وإخراج خالد جلال، والمخرج المنفذ علا فهمي.

وعقب نهاية العرض وجه المخرج خالد جلال، الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لاهتمامها بحضور افتتاح العرض، كما وجه الشكر للدكتور وليد قانوش لاهتمامه بكل ما يقدم بمركز الإبداع الفنى فى مختلف الأنشطة الثقافية والفنية.

وقد أطلق المخرج خالد جلال اسم "على فايز" على هذه الدفعة، تخليدا لذكرى أحد تلاميذه الذي وافته المنية خلال فترات التدريب، والذى كان أحد نجوم برنامج الدوم، وضمه المخرج خالد جلال إلى مركز الإبداع ليكون ضمن فريق العرض المسرحي.

يشار إلى أن المخرج خالد جلال، استطاع من خلال ورش مركز الإبداع الفني تقديم عدد كبير من الفنانين للساحة الفنية عبر دفعات مختلفة، وأصبح معظمهم نجوم الصفوف الأولي سواء فى المسرح أو فى السينما أو فى التليفزيون، وقدم عروضا حققت نجاحا كبيرا على المستويين الجماهيري والنقدي، منها: "هبوط اضراري، أيامنا الحلوة، قهوة سادة، سلم نفسك، سينما مصر، بعد الليل" .