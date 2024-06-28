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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بدء التسجيل في الجمعية العمومية العادية بنقابة أطباء مصر

النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء
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أعلنت النقابة العامة للأطباء، فتح باب التسجيل منذ قليل، فى الجمعية العمومية العادية، تمهيدا لانعقادها فى الثانية ظهر اليوم الجمعة 28 يونيو 2024.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، أن الجمعية العمومية العادية ستناقش وتعتمد ميزانية النقابة لعدة سنوات، نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد العمومية منذ جائحة كورونا في 2018، وحتى الآن، فضلا عن تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانيات السابقة.

وأضاف عبد الحى، كما ستناقش العمومية مواقف النقابة من قانون المسؤولية الطبية، وآخر المستجدات في ملف مكافأة الامتياز وإعلان بعض الجامعات الأجنبية عن قبول طلاب للالتحاق بكلية الطب بمجموع 50% في الثانوية العامة.

وأشار الدكتور محمد فريد، أمين عام نقابة الأطباء، إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 28 يونيو سيتم انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 12 يوليه فى نفس الموعد.

النقابة العامة للأطباء الجمعية العمومية العادية اعتماد ميزانية النقابة لعدة سنوات ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات