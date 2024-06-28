حملة للمرور على شواطئ مطروح للتأكد من توافر كافة الخدمات.. صور

نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، حملة للمرور على عدد من شواطئ مدينة مرسى مطروح، برئاسة محمد أنور مدير عام السياحة، وكريم عرفان مدير الشواطئ.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمرور والمتابعة المستمرة لشواطئ مطروح مع الاطمئنان على توافر الخدمات وسبل الراحة لرواد الشواطئ من أهالي مطروح وزائريها وإزالة أى عقبات ومنع أى تجاوزات، والعمل على تحقيق مزيد من تحسين الخدمات وتقديمها بالشكل اللائق خاصة مع الاقبال السياحى الكبير على محافظة مطروح.

وأوضح محمد أنور مدير إدارة السياحة والمصايف، أن الجولة شملت شواطئ أم الرخم ومنطقة عجيبة والأبيض وشاطئ الرميلة وعلم الروم ومينا حشيش، مع الاستماع لرواد الشواطئ والاطمئنان منهم على حسن التعامل وتوافر الخدمات المقدمة وأى مقترحات جديدة يمكن تطبيقها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمصطافين بالشواطئ.

التأكد من تواجد الغطاسين والنظافة ودورات المياه وتواجد سيارات الإسعاف

وأضاف مدير سياحة مطروح أنه خلال المرور على الشواطئ تم التأكد من تواجد الغطاسين والنظافة ودورات المياه وتواجد سيارات الإسعاف بالأماكن المخصصة لها والالتزام بأسعار الشماسي وتوفير سبل الراحة لرواد الشواطئ، والاطمئنان من عدم وجود أي تجاوزات.

ومن جانبهم أشاد المصطافون بمدى توافر الخدمات وحسن التعامل من أصحاب الرخص والعاملين بالشواطئ مؤكدين أن مطروح هي المصيف المفضل لهم وحرصهم الشديد على زيارتها كل عام لما تمتلكه من مقومات سياحية ومياهها الفيروزية و الرمال البيضاء الناعمه وطيبة وكرم ضيافة أهلها الكرام.

تخصيص تليفون الإدارة العامة للسياحة والمصايف لتلقي المقترحات والشكاوى

وأوضح فريق العمل خلال لقائه مع المصطافين الترحيب بأى مقترحات أو شكاوى والتواصل مع الإدارة العامة للسياحة والمصايف على تليفون رقم 0464931613 وكذلك على موقع الصفحة الرسمية للإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح.

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حملة للمرور على شواطئ مطروح للتأكد من توافر كافة الخدمات

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