الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع رطوبة عالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، نظرا لتأثرنا بالكتل الهوائية شديدة الحرارة التي تؤثر علينا على مدار الأيام الماضية، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث إلى أربع درجات.

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع فضائية "مصر الأولى"، اليوم الجمعة، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 39 درجة مئوية في الظل، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي، والكتل الهوائية القادمة من على البحر المتوسط مما يجعلنا نشعر بقيم درجات حرارة أعلى من الموجودة، وتختلف نسب الرطوبة من محافظة إلى أخرى، والتي تكون أعلى المحافظات رطوبة هي المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وكل ما تقدمت إلى المحافظات الداخلية نسب الرطوبة تقل بشكل تدريجي.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الرطوبة في الأماكن الساحلية تتجاوز الـ 85% والـ 95% أما في القاهرة الكبرى تتجاوز الـ 80%.