مسرح الدولة يرفع شعار كامل العدد.. والجمهور يزين دور العرض من القاهرة إلى الإسكندرية

انتعاشة جديدة يشهدها مسرح الدولة، بدأت من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بافتتاح 6 عروض جديدة لفرق البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، على خشبات القومي بالعتبة، والعائم بالمنيل، وميامي، والقومي للأطفال، والقاهرة للعرائس، وليسيه الحرية بالإسكندرية، بالإضافة إلى استمرار 5 عروض أخرى على مسرح السلام، والغد، والعائم الصغير، والحديقة الدولية.

"مش روميو وجوليت" يرفع لافتة كامل العدد

وشهدت دور العرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على العروض المقدمة، مما جعل المسارح ترفع لافتة كامل العدد منذ افتتاحها حتى الآن، فعلى خشبة المسرح القومي، يقدم عرض "مش روميو وجوليت" للمخرج عصام السيد، والذي ما زال يرفع لافتة كامل العدد، فالعمل من إنتاج فرقة المسرح القومي، والمأخوذ عن رائعة الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، ومن بطولة الفنانين: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، طه خليفة، دنيا النشار، آسر علي، طارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا أميرة أحمد، موسيقى أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك محمد عبدالرازق، إضاءة ياسر شعلان، معالجة درامية أمين حداد، وإخراج عصام السيد.

عرض مش روميو وجوليت

كذلك عروض "حازم حاسم جدا" من تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، والعمل إنتاج فرقة الإسكندرية المسرحية، و"مغامرة في المدينة الأسطورية" نتاج ورشة مسرح الطفل بفرقة مسرح الإسكندرية، ومن تأليف أيمن فتيحة، وإخراج مونيكا جوزيف.

بينما يواصل عرض "النقطة العميا" نجاحه على مسرح الغد، ليرفع العمل أيضا لافتة كامل العدد، فالعمل من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، ومأخوذ عن رواية «العطب» للكاتب المسرحي السويسري فريدريش دورينمات، والذي تدور أحداثه حول عطل يصيب سيارة "آدم" أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي "المحكمة" وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطا في قبضة المحكمة محاولا إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة، فتتوالى الأحداث، فالعرض من إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

جمهور المسرح القومي

كما يشهد مسرح القاهرة للعرائس، العرض الجديد "ذات الرداء الأحمر" وسط حضور جماهيري كبير، فالعمل من إنتاج فرقة القاهرة للعرائس، بطولة صوتية للفنانين: إسعاد يونس، هالة فاخر، سامي مغاوري، مايان السيد، أشرف طلبة، تامر فرج، عمرو رمزي، عصام الشويخ، ريم طارق، داليا طارق، ألحان هاني شنودة، ديكور شادي قطامش، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس هدى السجيني، استعراضات مصطفى حجاج، مكساج وموسيقى تصويرية شريف الوسيمي، نحت محمد أمين، مخرج منفذ مصطفى محمود، والعرض من تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ.

ويواصل عرض "السمسمية" لياليه على المسرح العائم الصغير، فالعمل من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، ومن كتابة وإخراج سعيد سليمان، و"مرايا الكترا" لفرقة مسرح الشباب، ومن تأليف متولي حامد، وإخراج أيمن مصطفى، و"الحلم حلاوة" لفرقة المسرح القومي للأطفال، بمسرح متروبول "عبدالمنعم مدبولي" في العتبة، والعرض من تأليف ياسر أبو العنين، فكرة وإخراج مي مهاب، و"كاندي كراش" لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة الفنان محمد متولى، ومن تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد متولي، ويشهد العرض المسرحي "العيال فهمت"، إقبالا جماهيريا، على خشبة مسرح ميامي في وسط البلد، فالعمل مأخوذ عن الفيلم الأمريكي "صوت الموسيقى"، ومن إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، ومن كتابة وأشعار طارق علي، وإخراج شادي سرور.

عرض السمسمية

أما مسرح البالون في العجوزة، فيواصل رفع لافتة كامل العدد على العرض المسرحي الاستعراضي الكوميدي "عامل قلق"، والعمل من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة لفرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي استعراضي بمشاركة عدد من نجوم المسرح، منهم: سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك، يوركا، وفاء سليمان، عماد عبدالمجيد، طارق عبده، دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، عنان عاطف، ومنة عاطف، قصة وأشعار وتأليف محمد زناتي، ويشاركه التأليف أحمد الملواني، وديكور حازم شبل، وأزياء أميرة صابر، وموسيقى يحيى نديم، ومكياج وكوافير رحاب طايع، وإضاءة عز حلمي، وتصوير أحمد عبدالفتاح، واستعراضات هاني حسن، وجرافيك ضياء داوود، ومدير عام الفرقة لبنى الشيخ، ومساعد مخرج عبده بكري، ومخرج منفذ كريم محروس، وإخراج إسلام إمام.

عرض عامل قلق

بينما قدم عرض عرائس الماريونت "مملكة السحر والأسرار" إنتاج فرقة تحت 18، التابعة لفرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، حفلتين على قاعة صلاح جاهين، حيث يحكي العمل عن رحلة مدرسية أثناء زيارة الأهرامات، حيث يدخل الطلبة داخل الهرم لتحدث مفاجأة دخولهم عصر الفراعنة والقيام بمغامرات واكتشاف أسرار من الأهرامات.

العرض أداء صوتي حسب الظهور هبة محمد، نورهان هاني إبراهيم، عبدالرحمن طارق، دعاء محمد، حسن الشريف، إيهاب علوان، هاني إبراهيم، يحيى نديم، وفاء السيد، باسم نور، عماد عبدالعظيم، والمحركين حسب الظهور عماد عبدالعظيم، ياسر جمعة، هبة محمد، دعاء محمد، إيهاب علوان، خالد عبدالحافظ، أحمد صالح، وآخرون، فني اكسسوار عرائس موسى سعد، محمد فتحي، والعمل من تأليف عبدالمنعم محمد، وإخراج عماد عبدالعظيم.

جمهور مسرح البالون

جمهور مسرح البالون