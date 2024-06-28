ينطلق غدا بالقاهرة.. تفاصيل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس السيسي

تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل في عدد من الملفات، ومن بينها الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.

ونرصد آخر مستجدات وأبرز ملفات وقضايا المؤتمر:

- تابعت القيادة السياسية آخر الاستعدادات التي تجرى لاستضافة مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وذلك قبيل انعقاده يوم السبت المقبل.



- أهمية انعقاد هذا المؤتمر في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية.

- متابعة التصور النهائي لجدول أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، ووضع اللمسات الأخيرة للجوانب اللوجيستية والتغطية الإعلامية، قبل استضافة مصر للمؤتمر.



- الموقع الإلكتروني للمؤتمر شهد حتى الآن 632 تسجيلا من أفراد وشركات أوروبية ومؤسسات عالمية، وكذا 647 تسجيلا من أفراد وشركات مصرية بخلاف المسئولين والجهات الحكومية.

- متابعة ترتيبات عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة، المُقرر توقيعها على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، وذلك في عدد من القطاعات على رأسها: البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.

- المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة، حيث يهدف إلي التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري.

- يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.

- يتم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين الأوروبيين، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.

يتناول المؤتمر العديد من القضايا، منها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، حيث ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك التجارة والاستثمار.

- تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، حيث سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.

- تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية، حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.

- التنمية المستدامة والبيئة ، حيث ستتم مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية التعاون الثقافي والتعليمي: سيتم استعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

-كما يتضمن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين من خلال عدة محاور، ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية، للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي من خلال أوجه التعاون الإقليمي والتعاون الثنائي وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.

- على مستوى هيئة الاسثتمار هناك عدد من القطاعات المستهدفة، لإجراء تعاون فيها مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، وهناك تنسيق مع شركة BCG التى تتولى تنظيم المؤتمر، بشأن آليات طرح الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات.

- على مستوى الصناعة هناك 3 مجالات صناعية سيتم التعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة والأدوية البيولوجية والأجهزة الطبية والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث وإدارة المياه إضافة إلى التصنيع الغذائي.