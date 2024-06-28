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الجمعة 28 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يطالب الرئيس الأمريكي بالخضوع لاختبار إدراكي

ترامب
ترامب
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تحدى الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب، خلفه جو بايدن، داعياً إياه إلى الخضوع لاختبار إدراكي، قائلاً إنه لا يعتقد أن منافسه الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض لعام 2024 قادر على اجتياز اختبار كهذا.

وخلال أول مناظرة بينهما في إطار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال ترامب: «خضعتُ لاختبارَين، اختبارَين إدراكيَّيْن. وقد اجتزتُهما، كما تعلمون، وقد أعلنَّا ذلك على الملأ، لم يخضع هو (بايدن) لأي اختبار، أود أن أراه يخضع لاختبار واحد؛ واحد فقط، اختبار سهل جداً، وأن يجتاز الأسئلة الخمسة الأولى».

يُذكر أن المناظرة اختُتِمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتصدرت قضايا حرب غزة وأوكرانيا والمشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة إجابات المرشحين عن الأسئلة، ولم تخل المناظرة من تبادل عنيف للاتهامات بين المتنافسين.

دونالد ترامب البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية الأمريكية