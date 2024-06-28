"عذراء حالة الحديد".. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد السيدة العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد السيدة العذراء "عذراء حالة الحديد" ، و يعتبر هذا العيد من المناسبات البارزة والمهمة للأقباط داخل وخارج مصر .

كنيسة السيدة العذراء "حالة الحديد" في حارة زويلة تُعد من أقدم وأهم الكنائس القبطية في مصر ، و تقع هذه الكنيسة في حي الجمالية بالقاهرة، على شارع بورسعيد بجوار شارع الخرنفش، وهي جزء من مجمع كنسي يشمل ثلاث كنائس وديرين، وتضم داخلها كنيسة أبي سيفين وكنيسة ودير مار جرجس للراهبات.

وتتميز كنيسة العذراء في حارة زويلة بأهميتها التاريخية والأثرية، فهي إحدى الكنائس التي مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها إلى مصر.

وتقع هذه الكنيسة في قلب منطقة الجمالية بالقاهرة، وبالرغم من موقعها الوسطي في هذا الحي التاريخي، إلا أنها تظل أحد المعالم المسيحية البارزة في المنطقة.



شهرة كنيسة العذراء في حارة زويلة بـ"حالة الحديد" ترجع إلى معجزة تاريخية مرتبطة بها ،وفقا للرواية التقليدية، أثناء قيام القديس متياس بالتبشير في آسيا الصغرى، و تم سجنه، و عندما علمت السيدة العذراء بذلك، صلت إلى الرب لتحرير القديس من السجن ، ونتيجة لذلك، انصهر حديد السجن وتمكن القديس من الخروج بفضل صلوات العذراء.

هذه المعجزة المرتبطة بالسيدة العذراء أدت إلى تسمية الكنيسة باسم "حالة الحديد" تخليداً لهذا الحدث في الماضي .



الكنيسة العتيقة تزدحم بالأيقونات الأثرية، والنجف القديم، والعمارة الفاطمية، وتوليها وزارة الآثار عناية خاصة، وهى إحدى كنائس قليلة ظلت صامدة فى منطقة القاهرة الإسلامية.



أن كنيسة العذراء تتميز بعناصر معمارية متنوعة تعكس تاريخها الطويل وتعاقب الحضارات على هذه المنطقة ، فالكنيسة تضم مجموعة هائلة من الأعمدة الرخامية والحجرية، والتي تختلف فيما بينها من حيث التصميم والزخرفة.

فبعض هذه الأعمدة تحمل طرازا فرعونيا، بينما يظهر على أخرى الطابع الإغريقي أو الروماني ، كما يوجد عمود ذو طراز قبطي معزز بالصليب والحمامة، إضافةً إلى عمود آخر له شكل إسلامي.

وفي أعلى هذه الأعمدة، توجد تيجان تزين نهاياتها بأشكال مختلفة حسب الطراز المعماري ،و كما يلفت الانتباه وجود صليب نحاسي كبير معلق في وسط سقف الكنيسة، والذي يُعرف باسم "صليب الصلبوت"، ويظهر عليه صورة السيد المسيح إلى جانب رموز الأناجيل الأربعة.

بالإضافة إلى هذه العناصر المعمارية والفنية، تضم الكنيسة أيضا بئرا تحتوي على ماء عذب حتى يومنا هذا، وقام القساوسة بإنشاء مزار للعذراء بجوارها، حيث يضع الزوار أمنياتهم ويشعلون له الشموع.