تسونامي يضرب سواحل بيرو

أفاد مرصد الزلازل، اليوم الجمعة، بحدوث موجات المد العاتية "تسونامي" من 1-3 متر بالقرب من ساحل وسط بيرو.

ووقع زلزال قوي بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر في جنوب المحيط الهادئ بالقرب من ساحل بيرو في الصباح الباكر اليوم، الساعة 12.36 صباحًا بالتوقيت المحلي (بتوقيت جرينتش).

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 7.2 درجة وقع بالقرب من ساحل بيرو.

وقال المركز الوطني الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي بسبب الزلزال استنادا إلى البيانات المتاحة.

كان عمق الزلزال ضحلًا للغاية، حيث بلغ 28 كيلومترًا (17 ميلًا) وشعر به سكان منطقة كبيرة.