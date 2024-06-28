إعلام عراقي: تدريب مئات المسلحين في حزب الله تحت إشراف خبراء إيرانيين

أفادت وسائل إعلام عراقية، قريبة من حزب الله، عن تدريب مئات المسلحين الذين ينتمون إلى مختلف الفصائل المسلحة، ولا سيما حركة «كتائب حزب الله»، في معسكرات داخل البلاد وخارجها، بإشراف خبراء إيرانيين،



وأكد الإعلام العراقي، أنّ التدريبات تأتي تحسبًا لسيناريو الحرب الشاملة في المنطقة، ولا سيما بعد التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن «تدريب مقاتلي الفصائل العراقية ليس جديدًا، لكن بدأ التركيز عليه بعد عملية الطوفان الأقصى، خاصة أنّ هناك أسلحة جديدة متطوّرة وصواريخ وطائرات مُسيّرة بتقنية عالية، وصلت إلى العراق من إيران وروسيا، ويحتاج تشغيلها إلى تدريبات.

وبيّنت أنّ «هناك أكثر من عشرة معسكرات تدريب في مختلف مدن البلاد، تعمل على مهمتين: الأولى هي تدريب مقاتلين عاديين، والثانية تدريب أشخاص تحت إشراف خبراء عسكريين إيرانيين، لغرض إعدادهم بشكل كامل وعلى مستوى كوادر الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله». وأضافت أنّ «هناك دفعات تتلقّى تدريبات حاليًا في إيران، وهي على وشك التخرّج والعودة إلى العراق، بمن فيها عناصر من الحشد الشعبي وكتائب حزب الله وحركة النجباء»، لافتة إلى أن «التدريب ليس فقط عسكريًا وإنما أيضًا لتجهيز شخصيات قادرة على التعبئة العقائدية والجهادية».

