طبيب يكشف فوائد اتباع نظام غذائي جيد وتأثيره على الصحة العامة

تتشكل داخل جسم الإنسان دائما دقائق خاصة تسمى الجذور الحرة التي تؤكسده وتلحق الضرر بالأوعية الدموية وتحفز ظهور التجاعيد وتطور أمراض القلب والسرطان ولهذا يجب اتباع نظام غذائي صحي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وفقا لما نشرته مجلة فيستي. رو.

وقال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إن هناك سلاح فعال مضاد للجذور الحرة ومضادات الأكسدة وأن المسبب الأساسي للعديد من أمراض القلب والسرطان والمناعة الذاتية هو الإجهاد التأكسدي بسبب ارتفاع مستوى الجذور الحرة في الجسم وهذا الارتفاع تسببه الأمراض نفسها والنظام الغذائي غير الصحي الغني بالدهون والدهون المتحولة وما شابه ذلك و يمكن التخلص من الإجهاد التأكسدي بمساعدة مضادات الأكسدة التي كقاعدة عامة هي فيتامينات A، C، E، والفلافونويد و التي توجد في العديد من الأطعمة.

وأكد أن الفيتامينات يجب أن تؤخذ في شكلها الطبيعي وليس في شكل أقراص ،كما يجب تناول الخضروات والفواكه والثمار والمكسرات والأسماك والمأكولات البحرية ولحوم الدواجن ومنتجات الحبوب الكاملة والحليب، وجميعها تعد من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية. كما أن الشاي والقهوة هما من مضادات الأكسدة القوية أيضا.