حملة ترامب: دونالد انتصر في المناظرة الرئاسية أمام بايدن

اعتبرت سوزي وايلز، وكريس لا سيفيتا، مديرا حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه انتصر في المناظرة الرئاسية التي أجريت أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

جاء إعلان الحملة قبل أن يلقي ترامب وبايدن كلمتيهما في ختام المناظرة.

وقالا إن بايدن "أظهر بالضبط سبب استحقاقه للإقصاء من منصبه".

وأضافت ويلز ولا سيفيتا، في بيان: "ترامب قدم الليلة أعظم أداء وانتصار في تاريخ المناظرات".

وتابعت: " أما بايدن فقد أظهر بالضبط سبب استحقاقه للإقصاء من منصبه، فعلى الرغم من قضائه إجازة لمدة أسبوع في كامب ديفيد للاستعداد للمناظرة، إلا أنه لم يتمكن من الدفاع عن سجله الكارثي في قضايا الاقتصاد والحدود".

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مناظرته مع ترامب، أن الوضع الاقتصادي في البلاد كان سيئا قبل توليه المسؤولية، لكنه قام بخلق وظائف كثيرة.

ولفت بايدن، إلى أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، هو الوحيد الذي يظن أن الاقتصاد في عهده كان قويا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة في عهد ترامب كانت تكافئ الغني وتهمل الفقير.

فيما أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مناظرته مع بايدن، أن اقتصاد أمريكا هو واحد من أعظم الاقتصادات في العالم لكن الرئيس الحالي خلق كوارث.

وتابع: «عندما خفضنا ضرائب الشركات من 29% إلى 21% فهذا يعني ضخ الشركات مليارات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، وصنعنا لقاحات كوفيد-19 لكن بايدن أساء توزيعها على المواطنين كأي دولة غير متقدمة».