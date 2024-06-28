نائبة الرئيس الأمريكي: بايدن كان بطيئاً في بداية المناظرة لكن أنهاها بقوة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن جو بايدن كان «بطيئاً في بداية المناظرة» مع خصمه الجمهوري دونالد ترمب، لكنها اعتبرت أنه «أنهاها بقوة».

وأضافت هاريس: «كانت بداية بطيئة، هذا واضح للجميع. لن أجادل في هذه النقطة»، وذلك بعد أن أثار أداء بايدن المتعثر في المناظرة مخاوف بشأن ترشيحه، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت اختتمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة ورئيس أميركا السابق دونالد ترمب، في مدينة أتلانتا الأميركية.

وبصوت أجش بسبب إصابته بنزلة برد، بدا بايدن سريعا في حديثه عن بعض النقاط خلال المناظرة وتعثر في بعض الإجابات فيما بدا أقل ثقة في البعض الآخر.

وشهد الحوار تبادلا للهجوم بين الطرفين، منها اتهام ترامب بايدن بـ«قتل» الأميركيين عن طريق التضخم، واتهام الرئيس الأمريكي منافسه بـ«المبالغة» و«الكذب» بشأن الهجرة.