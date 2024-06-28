مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: ترامب حقق الانتصار على بايدن في المناظرة

قال حازم الغبرا، المستشار السابق في الخارجية الأمريكية، إن مناظرة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الرئيس السابق دونالد ترامب تعد الأولى من مناظرتين، لكن بدا على "بايدن" التعب بشكل غريب بعض الشيء، بينما بدا "ترامب" المرشح القادر على المنافسة وطرح نقاطه والدفاع عن موقفه بشكل مستمر، مردفا: "هذه كانت ليلة ترامب بشكل واضح".

وأضاف "الغبرا"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المناظرة ركزت على المنافسة الشخصية، ولم يكن هناك ما يكفي لمناقشة الوضع العام والوضع الخارجي وسياسات كلا الطرفين، ولكن كانت هناك منافسة بين شخصين، ولم تكن المنافسة بين سياساتهما.

ولفت أن الموضوع الأهم بالنسبة للشعب العربي، وهو الموضوع الفلسطيني، لم يتم التطرق له بشكل واضح وصريح، وهذا كان مثير لخيبة الأمل والإحباط للمشاهد الذي كان ينتظر رأي المرشحين لقضية حل الدولتين، لكن التركيز كان على موضوعات واسعة من الطرفين، ولم يكن هناك حل جذري ملموس لأي من القضايا.