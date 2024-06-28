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الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 28 يونيو 2024

استقرار الدولار
استقرار الدولار
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استقر  سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، بعد تراجعه أمس 8 قروش وسجل متوسط سعر الصرف الأجنبي نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.91 جنيه للشراء و 48.01 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و كريدي أجريكول، ثم 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس و البركة.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، القاهرة، المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB، QNB، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

كما وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48 جنيه للشراء و  48.1 جنيه للبيع في بنك سايب، ثم 48.05 جنيه للشراء و  48.15 جنيه للبيع في ميد بنك  و 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية.

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