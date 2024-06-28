سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة وسط ارتفاع درجات الحرارة

شهدت الشوارع الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، انتظاما في حركة سير السيارات، مع سيولة مرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

ففي محافظة القاهرة شهد ميدان التحرير انسيابا مروريا وانتظام في حركة سير السيارات ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

في حين انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وفي سياق متصل شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.