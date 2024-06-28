المناظرة الرئاسية الأمريكية| ترامب يتهم بايدن بجر الولايات المتحدة لحرب عالمية ثالثة و ينعته بالمجرم مثل ابنه هانتر .. بايدن يصف رغبة الرئيس السابق في الخروج من الناتو بالـ "حماقة"

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، في مناظرة لأول مرة في التاريخ الأمريكي بين رئيس في السلطة ورئيس سابق ، وكانت المناظرة الرئاسية الأمريكية في عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية أتلانتا ، حيث أقيمت أول مناظرة تجمع بينهما قبل موعد الانتخابات المقرر في نوفمبر القادم.

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن بايدن سيقودنا إلى الحرب العالمية الثالثة، جاء ذلك خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ودونالد ترامب.

وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، قال بايدن، أن بوتين لن يتوقف بعد تمكنه من السيطرة على الأراضي الأوكرانية.

وعلق الرئيس الأمريكي السابق ترامب، أن شروط بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا غير مقبولة بالنسبة له.

وقال ترامب: لو كان بوتين يحترم بايدن لما بدأ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأضاف، أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو لم تغادر الولايات المتحدة أفغانستان.

وفيما يخص الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، قال ترامب مهاجما رئاسة بايدن، أن حماس لم تكن تهاجم إسرائيل في ظل حكمه للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ترامب، أن كل الأمور كانت واضحة عندما كان في المنصب فيما يتعلق بإسرائيل وحماس، وطالب بايدن أن يدع إسرائيل تكمل مهمتها في غزة.

وقال ترامب في ملف المهاجرين غير الشرعيين، أن بايدن شجع المهاجرين غير الشرعيين للدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب متهمًا بايدن بأنه مجرم مثل ابنه هانتر ومن المحتمل أن يصبح مجرما مدانا بعد مغادرته منصبه.

تعهد كلًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالقيام بتحقيق نجاحات في عدد من الملفات والتي من أهمها:

تعهد ترامب بتمديد التخفيضات الضريبية، والتي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، كما ناقش أيضا خفض معدل الضريبة على الشركات من المستوى الحالي البالغ 21%.

كما اقترح ترامب استخدام إيرادات التعريفات الجمركية بديلا لضريبة الدخل، كما تعهد ترامب بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين إذا فاز في الانتخابات.

وتعهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب، بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في حال تعيينة رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حال تعيينه لولاية ثانية، بتدوين الحماية المتعلقة بالإجهاض في قضية رو ضد وايد في القانون الفيدرالي.

كما وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لزيادة الضرائب على الشركات الغنية والكبيرة، واستعادة الائتمان الضريبي للأطفال الذي انتهى في عام 2022.

ووعد بايدن بفرض تعريفة جديدة بنسبة 60% على كل الواردات الصينية وضريبة بنسبة 10% على كل الواردات.

وأصدر الرئيس الأمريكي بايدن قرارا يهدف إلى تقليل المعابر الحدودية غير القانونية، وهو الأمر الذي اعتبره البعض الأكثر عدوانية من جانب إدارة الرئيس الأمريكي.

خاض بايدن شوطا كبيرا في الدفاع عن أوكرانيا بجانب حلف شمال الأطلسي، مقدمين كافة المساعدات العسكرية والمالية لكييف منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.