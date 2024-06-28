كوبا أمريكا 2024| منتخب أوروجواي يقسو على بوليفيا ويتأهل لربع النهائي

قسا منتخب أوروجواي على بوليفيا بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب ميتلايف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب أوروجواي بثنائية دون رد، بعد سيطرة من السيليستي على الكرة ومجريات اللعب.

كما شهد شوط المباراة الأول، تألق مهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونيز لاعب منتخب أوروجواي، الذي سجل هدفًا، وتصدت العارضة لكرة له في الدقيقة 28.

افتتح فاكوندو بيليستري التهديف في الدقيقة الثامنة من صناعة رونالد أراوخو، قبل أن يضيف نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 21، ليواصل تألقه مع منتخب بلاده في الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى 10 أهداف في آخر 7 مباريات له مع المنتخب الأوروجوياني.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة منتخب أوروجواي على بوليفيا في الملعب.

وعزز أراوجو تقدم المنتخب الأوروجوياني بهدف ثالث في الدقيقة 77، ثم سجل فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد الإسباني رابع الأهداف في الدقيقة 81، فيما اختتم رودريجو بينتانكور الخماسية في الدقيقة 89.

منتخب أوروجواي يتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

وبهذا الفوز، تأهل منتخب أوروجواي إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، ليرافق الأرجنتين وفنزويلا في الدور المقبل قبل نهاية دور المجموعات.

وبتلك النتيجة، ظل منتخب أوروجواي على صدارة المجموعة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 6 نقاط، بينما تذيل منتخب بوليفيا الترتيب بلا نقاط واقترب من توديع البطولة.