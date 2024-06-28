"المؤتمر": قيادات الحزب عملت على توعية الشعب المصري من خطورة فكر الإخوان الإرهابية

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب كان له دور فعال خلال ثورة ٣٠ يونيو، فقد كان ممثل قوي في جبهة الإنقاذ الوطني التي وقفت في وجه جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار الدكتور مجدي مرشد إلى أن الحزب شارك في التظاهرات التي خرجت على الجماعة من أول يوم فشباب الحزب لم يتركوا الميدان وشاركوا في جمعة الغضب وجمعة الخلاص وصولًا إلى يوم ٣٠ يونيو، وقد مدهم قيادات الحزب بالأموال لشراء الأكل والمياه وكافة احتياجاتهم للبقاء في الميدان طوال فترة الاعتصام حتي إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصار إرادة الشعب المصري واستعادة الهوية التي عمل الإخوان بكل طاقتهم منذ توليهم للحكم على تغييرها.

وتابع "مرشد"، في تصريح له لـ"البوابة نيوز"، أن قيادات الحزب عملت على توعية الشعب المصري بخطورة جماعة الإخوان وأفكارهم عن طريق عمل المناظرات والمواجهات من خلال البرامج التليفزيونية (التوك شو) ومناقشتهم في أفكارهم ومتعقداتهم وخططهم لمشروع التنمية التي زعموا أنهم يريدون تطبيقها الأمر الذي شارك وساهم بشكل كبير جدا في فضحهم وكشف رغبتهم في خطف البلد والقضاء على الهوية المصرية.

وأشار إلى أن قيادات الحزب أدركوا أن جماعة الإخوان تسيطر بشكل كبير جدا على القرى في محافظات الصعيد وبحري وتتغلغل فيها بشكل موسع جدا فحرصت قيادات الحزب على الذهاب إلى هذه القرى لمناظرة الإخوان هناك وتوعية الأهالي وخصوصًا الشباب على خطورة ما يحدث من الجماعة من قرارات غير مدروسة وغير عاقلة وسيطرة أجهزة امنية خارجية على قيادة الدولة حيث قمنا بالعديد والعديد من الجلسات النقاشية والندوات الحوارية مع أهالينا في الريف وفي المحافظات النائية والقرى البعيدة التي لم نكن نعلم أنها مكتظة بأنصار جماعة الإخوان.

