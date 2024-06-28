كوبا أمريكا 2024| منتخب أوروجواي يضرب بوليفيا بثنائية في الشوط الأول

ضرب منتخب أوروجواي، بوليفيا بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا بينهما على ملعب ميتلايف في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

شهد الشوط الأول من اللقاء، سيطرة من منتخب أوروجواي على الكرة ومجريات اللعب.

تألق داروين نونيز

كما شهد شوط المباراة الأول، تألق مهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونيز لاعب منتخب أوروجواي، الذي سجل هدفًا، وتصدت العارضة لكرة له في الدقيقة 28.

افتتح فاكوندو بيليستري التهديف في الدقيقة الثامنة من صناعة رونالد أراوخو، قبل أن يضيف نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 21، ليواصل تألقه مع منتخب بلاده في الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى 10 أهداف في آخر 7 مباريات له مع المنتخب الأوروجوياني.

استهل منتخب أوروجواي مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، بفوز على بنما بثلاثية مقابل هدف.

ويتصدر منتخب أوروجواي جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب بوليفيا الترتيب بلا نقاط.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.