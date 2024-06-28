المناظرة الرئاسية الأمريكية| ترامب: بايدن شجع المهاجرين غير الشرعيين للدخول إلى الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن بايدن شجع أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين للدخول إلى الولايات المتحدة.

تعهد ترامب بتمديد التخفيضات الضريبية، والتي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، كما ناقش أيضا خفض معدل الضريبة على الشركات من المستوى الحالي البالغ 21%.

كما اقترح ترامب استخدام إيرادات التعريفات الجمركية بديلا لضريبة الدخل، كما تعهد ترامب بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين إذا فاز في الانتخابات.

وتعهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب، بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في حال تعيينة رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.