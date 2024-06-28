المناظرة الرئاسية الأمريكية|بايدن: فترة حكم ترامب شهدت أكبر مديونية في تاريخ الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن فترة حكم ترامب شهدت أكبر مديونية في تاريخ الولايات المتحدة، جاء ذلك خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ودونالد ترامب.

وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لزيادة الضرائب على الشركات الغنية والكبيرة، واستعادة الائتمان الضريبي للأطفال الذي انتهى في عام 2022.

كما وعد بايدن فرض تعريفة جديدة بنسبة 60% على كل الواردات الصينية وضريبة بنسبة 10% على كل الواردات.

وأصدر الرئيس الأمريكي بايدن قرارا يهدف إلى تقليل المعابر الحدودية غير القانونية، وهو الأمر الذي اعتبره البعض الأكثر عدوانية من جانب إدارة الرئيس الأمريكي.

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حال تعيينه لولاية ثانية، بتدوين الحماية المتعلقة بالإجهاض في قضية رو ضد وايد في القانون الفيدرالي.

خاض بايدن شوطا كبيرا في الدفاع عن أوكرانيا بجانب حلف شمال الأطلسي، مقدمين كافة المساعدات العسكرية والمالية لكييف منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.