CNN: حملة بايدن ستطلق إعلانات مدفوعة الأجر جديدة لتتزامن مع المناظرة الرئاسية

قالت شبكة "CNN" قبل المناظرة الرئاسية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستطلق حملة إعلامية مدفوعة الأجر جديدة بالتزامن مع المناظرة الرئاسية.

وأضافت، أن حملة بايدن تستهدف تغيير انطباع الأمريكيين الناتج عن مقاطع قصيرة سابقة لبايدن على وسائل التواصل الاجتماعي

كما أوضحت الـ "cnn"، أن غرفة التحليل الخاصة بدونالد ترامب تضم الطبيب بن كارسون والسيناتور تيم سكوت والنائبين إليسا ستيفانيك وبايرون دونالدز.

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، بعد قليل، خلال مناظرة في أتلانتا في أول مناظرة تجمع بينهما قبل موعد الانتخابات المقرر في نوفمبر القادم.