كوبا أمريكا 2024| مهاجم ليفربول يقود تشكيل منتخب أوروجواي أمام بوليفيا

أعلن المخضرم الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بوليفيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب أوروجواي، اليوم الجمعة، بوليفيا على ملعب ميتلايف في لقاء ينطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

يقود داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل منتخب أوروجواي أمام بوليفيا.

ويتواجد فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد في التشكيل الأساسي للمنتخب الأوروجوياني، في ظل تواجد رونالد أراوخو مدافع برشلونة الإسباني أساسيًا.

بينما يجلس المخضرم لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي الأمريكي على مقاعد البدلاء، رفقة خوسيه خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد.

استهل منتخب أوروجواي مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، بفوز على بنما بثلاثية مقابل هدف.

ويتصدر منتخب أوروجواي جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب بوليفيا الترتيب بلا نقاط.

تشكيل منتخب أوروجواي لمواجهة بوليفيا

حراسة المرمى: روشيت

خط الدفاع: نانديز - أوليفيرا - رونالد أراوخو - ماتياس فينا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - مانويل أوجارتي - دي لا كروز

وفي الهجوم: فاكوندو بيليستري - داروين نونيز - أراوجو.