كوبا أمريكا 2024| منتخب الولايات المتحدة يسقط أمام بنما

سقط منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في فخ الهزيمة أمام بنما بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب مرسيدس بنز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، حيث بدأت المباراة بإثارة مبكرة، حيث دخل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بقوة هجومية بمحاولة على المرمى في الدقيقة الخامسة، حينما ارتطمت كرة كريس ريتشاردز بالعارضة.

مباراة أمريكا ضد بنما

وفي الدقيقة الثامنة، سجل المنتخب الأمريكي هدفًا عن طريق وستون مكيني، ألغاه حكم اللقاء.

وشهد الشوط الأول حالة طرد في صفوف منتخب أمريكا، إذ تلقى تيموثي وياه البطاقة الحمراء في الدقيقة 18، ليكمل رفاقه المباراة بنقص عددي.

وبالرغم من حالة الطرد، سجل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية هدف التقدم في الدقيقة 22 بواسطة فولارين بالوجان بتمريرة من أنتوني روبنسون.

ولم يمر الوقت كثيرًا، ليحرز منتخب بنما هدف التعادل في الدقيقة 26 عن طريق سيزار بلاكمان.

وفي الشوط الثاني، استغل منتخب بنما حالة الطرد في صفوف المنافس، واستحوذ على الكرة ولكن دون جدوى حتى الدقيقة 83، التي شهدت تسجيل هدف الفوز عن طريق خوسيه فاخاردو.

وبعد مرور 5 دقائق، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أدالبرتو كاراسكيلا لاعب منتخب بنما، قبل أن تنطلق صافرة النهاية بخسارة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 1-2.

كوبا أمريكا 2024

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد منتخب الولايات المتحدة عند 3 نقاط، يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا 2024، بينما رفع منتخب بنما رصيده إلى 3 نقاط أيضًا ولكن يتواجد في المرتبة الثالثة.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.