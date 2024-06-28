3 شهداء بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة "أبو قينص" في دير البلح وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الطيرة في مدينة رام الله، وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل لمواطنين فلسطينيين، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

ومنذ قليل، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من انتشال الشهداء والمصابين من منطقة الشاكوش غرب رفح الفلسطينية.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزل يعود عائلة "أبو حسنين" ونتج عن تلك الغارة سقوط شهيدان وعدة إصابات في شارع البيئة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.