قوات الاحتلال تمنع وصول سيارات الإسعاف للمصابين في منطقة الشاكوش غرب رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء والإصابات من منطقة الشاكوش غرب رفح الفلسطينية.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزل يعود عائلة "أبو حسنين" ونتج عن تلك الغارة سقوط شهيدان وعدة إصابات في شارع البيئة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين وإصابة نحو 20 آخرين بعد قصف المدفعية وإطلاق النار من مروحيات على منطقة الشاكوش والإقليمي غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، ارتقاء 3 شهداء من طواقم الدفاع المدني جراء استهداف الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على منزل لعائلة "أبو قينص" وتسببت الغارة في استشهاد سيدة فلسطينية وعدة إصابات في محيط البركة بدير البلح وسط القطاع.