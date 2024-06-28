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الجمعة 28 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| منتخب بنما يفرض التعادل على الولايات المتحدة بالشوط الأول

مباراة أمريكا ضد
مباراة أمريكا ضد بنما
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فرض منتخب بنما التعادل الإيجابي على الولايات المتحدة الأمريكية بهدف لمثله، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب مرسيدس بنز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

بدأت المباراة بإثارة مبكرة، حيث دخل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بقوة هجومية بمحاولة على المرمى في الدقيقة الخامسة، حينما ارتطمت كرة كريس ريتشاردز بالعارضة.

وفي الدقيقة الثامنة، سجل المنتخب الأمريكي هدفًا عن طريق وستون مكيني، ألغاه حكم اللقاء.

وشهد الشوط الأول حالة طرد في صفوف منتخب أمريكا، إذ تلقى تيموثي وياه البطاقة الحمراء في الدقيقة 18، ليكمل رفاقه المباراة بنقص عددي.

وبالرغم من حالة الطرد، سجل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية هدف التقدم في الدقيقة 22 بواسطة فولارين بالوجان بتمريرة من أنتوني روبنسون.

ولم الوقت كثيرًا، ليحرز منتخب بنما هدف التعادل في الدقيقة 26 عن طريق سيزار بلاكمان.

كوبا أمريكا 2024

يحتل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن أوروجواي المتصدر، بينما يأتي منتخب بنما في المرتبة الثالثة بلا نقاط.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

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