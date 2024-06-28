الأنبا باسيليوس يترأس افتتاح المركز الثقافي الكاثوليكي بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

ترأس الأنبا باسيليوس مساء أمس الخميس افتتاح المركز الثقافي الكاثوليكي وذلك بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة بحضور الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة وتوابعها والمسؤول عن دار القديس جيروم بمصر والأب أنطون فؤاد راعي الكنيسة والأب عمانوئيل عبدالله وكيل المطرانية ولفيف من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات والمفكرين والمثقفين وأصحاب القلم.

حيث أعطى الأنبا باسيليوس كلمة رحب فيها بالأنبا توماس عدلي وكل الحاضرين، مؤكدا على أن الثقافة تبني الشعوب.

والقى الأنبا توماس عدلي محاضرة ندوة الافتتاح عن سفر نشيد الإنشاد "هذه عظم من عظامي ولحم من لحمي".

كما افتتح الأنبا باسيليوس والأنبا توماس المعرض الفني لشباب الكنيسة مشجعا إياهم على الاستمرارية والإبداع و تنمية مواهبهم لخدمة الكنيسة والإيبارشية.

ويشمل المركز على أقسام ( مكتبة عامة - ندوات ثقافية عامة - صالون ثقافي - أنشطة فنية ونادي سينما - دورات وكورسات متنوعة )

وجدير بالذكر تأتي هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس الاهتمام بالثقافة لخدمة الإيبارشية.

