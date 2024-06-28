شهيدة وعدد من المصابين جراء استهداف الاحتلال منزل لعائلة "أبو قينص" بدير البلح وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد سيدة فلسطينية وإصابة آخرين جراء استهداف منزل لعائلة "أبو قينص" في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن سيارات الإسعاف تنقل عددًَا من المصابين جراء استهداف طيران الاحتلال محيط منطقة البركة وسط دير البلح.

ومنذ قليل، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منزل في محيط مسجد عبد الله عزام شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين وإصابة نحو 20 آخرين بعد قصف المدفعية وإطلاق النار من مروحيات على منطقة الشاكوش والإقليمي غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، ارتقاء 3 شهداء من طواقم الدفاع المدني جراء استهداف الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.