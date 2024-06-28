إعلام أمريكي: واشنطن مستعدة لإجلاء مواطنيها من لبنان إذا اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الجمعة، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لإجلاء مواطنيها من لبنان إذا اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله.

وقال إعلام أمريكي، أن مسؤولون أمريكيون أعربوا عن بالغ قلقهم بشأن هجوم بري إسرائيلي محتمل على لبنان في الأسابيع المقبلة.

كما أضافت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن تل أبيب مستعدة لاستخدام القوة إذا تعذر إبعاد حزب الله عن الحدود بالطرق الدبلوماسية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن أمريكا تعتقد أن إسرائيل وإيران وحزب الله اللبناني لا يسعون إلى حربا كبيرة وشاملة.

وتتزايد التوترات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، حيث يستهدف الجيش الإسرائيلي كل يوم جنوب لبنان بالغارات الجوية والقصف المدفعي، ويرد حزب الله باستهداف مواقع عسكرية إسرائيلية.

وأعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه قصفوا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا الاسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

قال إعلام إسرائيلي،أمس الخميس، أن التيار الكهربائي لم يعد حتى الآن إلى بعض الأماكن في صفد بسبب القصف المستمر من الأراضي اللبنانية.