الكهرباء: تطبيق برامج الترشيد يعد الاستثمار الأوفر والأسرع للدولة وللمواطن

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أهمية تطبيق برامج الترشيد باعتبارها الاستثمار الأوفر والأسرع ذات جدوى اقتصادية وعائد للدولة وللمواطن، وأن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تقوم باقصى جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير التيار بصفة مستمرة خاصة للاستخدامات الاستراتيجية والمخابز ومحطات المياه والصرف وروافع مياه الرى.

وأكدت الوزارة على ضرورة أن تكون إدارات الكهرباء القدوة للمواطنين فى عدم الإسراف فى الإنارة وتشغيل أجهزة التكييف وضرورة خفض الإنارة لأقل المعدلات وكذلك التوسع فى تركيب العدادات بدلا من نظام الممارسات وتكثيف الحملات على سارقى التيار والتعاون مع الوزارات الأعلى استهلاكا للكهرباء للترشيد والحرص التام على الوصول لأقل حد ممكن من تخفيف الأحمال والعمل على استقرار التيار للمواطنين خاصة فى فترات الامتحانات والحرارة الشديدة وكذلك للمرافق الهامة من مياه وصرف صحى وروافع الرى وغيرها.

أعلن المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن الدور الذى تقوم به إدارات ترشيد الاستهلاك وما تقدمة من خدمات فنية لمن يريد من المواطنين وكذلك من تسهيلات لمن يرغب فى تركيب السخانات الشمسية والخلايا الضوئية حيث تم حتى الأن إقامة أكثر من 65 محطة شمسية بالشركة.

وأوضح رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن مسابقة الترشيد للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك والتى تم الإعلان عنها بإحدى مدارس مدينة نصر حيث تم تنظيم مجموعة من المحاضرات للطلاب حول الترشيد وتعليمهم كيفية تحقيقة خاصة إطفاء الأنوار وتشغيل أجهزة التكييف عند الدرجة المثلى لحرارة الجسم والتى تؤدى لخفض معدلات الاستهلاك لأكثر من 30 % وأنه تم حصر معدلات الاستهلاك لأسرة كل طالب قبل وبعد تنفيذ التجربة ومتابعة الأولاد خلال تنفيذ المشروع.

وأشار إلى ضرورة اتباع المواطن للإرشادات الموجودة بالأجهزة الكهربائية وهى كفيلة بتحقيق وفرا فى الاستهلاك وتنظيف الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة خاصة الثلاجات وعدم تشغيل كل الأجهزة المنزلية فى وقت واحد.