بسبب "مانشيت" الهروب الكبير.. قرار قوي من الخطيب بشأن مجلة الأهلي

قرر مجلس إدارة مجلة النادي الأهلي خلال اجتماعه الذي عقد، مساء الخميس، برئاسة المهندس خالد مرتجي، القائم بمهام رئيس المجلس محمود الخطيب، المتواجد حاليًّا في رحلة علاج، وذلك لاستكمال المناقشات السابقة بخصوص تطوير «مجلة الأهلي» وإطلاقها إلكترونيًّا.

وتطرق الاجتماع إلى التصورات الخاصة بالتطوير والتي تهدف إلى (توحيد الخطاب الإعلامي للنادي - مواكبة التحول الرقمي في كل أندية العالم - الوصول إلى أكبر قاعدة من جماهير الأهلي حول العالم بأكثر من لغة - تعزيز التكامل بين المنصات الإعلامية للنادى - الحفاظ على الإرث التاريخي لمجلة النادي التي صدرت ورقية قبل 50 عامًا وزيادة تفاعل جماهير الاهلى مع محتوى مجلة النادي.

كما استعرض المجلس العروض المقدمة من بعض الشركات لتنفيذ عمليات التطوير والتكاليف المالية اللازمة وأيضًا الإيرادات المتوقعة، وخلال الجلسة تم التأكيد على رئيس التحرير ضرورة الاستمرار فى الالتزام بسياسة النادي والتي تقوم على الاحترام الكامل لجميع المنافسين وكافة المؤسسات الرياضية وأبدى رئيس التحرير تفهمه الكامل لوجهة نظر مجلس الإدارة وسيقوم بمعالجة هذا الأمر.

وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على البدء فورا في عمليات التطوير وتقليص العدد المطبوع من المجلة أسبوعيًّا لتفادي الزيادة المطردة فى سعر الورق، لحين الانتهاء من ملف التطوير وإطلاق «مجلة الأهلي» إلكترونيًّا خلال الفترة المقبلة.

وكانت مجلة الأهلي شهدت تراجع في الإيرادات خلال الميزانية الأخيرة لعام 2023 أكثر من ربع مليون جنيه.

يذكر أن غلاف مجلة الأهلي الأخير عقب مباراة القمة أثار ضجة كبيرة بسبب "المانشيت" الرئيسي الذي جاء بعنوان (الهروووووب الكبير) في إشارة لانسحاب الزمالك من مباراة القمة.