4 شهداء و20 إصابة جراء قصف مدفعي إسرائيلي على غرب رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين وإصابة نحو 20 آخرين بعد قصف المدفعية وإطلاق النار من مروحيات على منطقة الشاكوش والإقليمي غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول شهداء وجرحى إلى مجمع ناصر جراء قصف الاحتلال منطقة الشاكوش بمواصي رفح الفلسطينية.

كما أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، ارتقاء 3 شهداء من طواقم الدفاع المدني جراء استهداف الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الخميس، هاجم عدد من المستوطنين الإسرائيليين منازل المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل، كما تعدى المستوطنين الإسرائيليين على سيارات الفلسطينيين.