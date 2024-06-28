كوبا أمريكا 2024| تشكيل منتخب الولايات المتحدة أمام بنما

أعلن جريج برهالتر، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بنما، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

يواجه منتخب أمريكا، بنما اليوم الجمعة على ملعب مرسيدس بنز أرينا، في لقاء ينطلق في الواحدة صباحًا.

يقود تيموثي وياه نجل أسطورة كرة القدم الأفريقية، تشكيل منتخب أمريكا في مواجهة بنما.

ويعاون وياه، كريستيان بوليسيتش في ظل تواجد وستون مكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي أساسيًا.

فاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على بوليفيا بثنائية دون رد في الجولة الأولى، لذا يدخل لقاء بنما باحثًا عن الثلاث نقاط، لكي يضمن تأهله للدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يحتل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن أوروجواي المتصدر، بينما يأتي منتخب بنما في المرتبة الثالثة بلا نقاط.

تشكيل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام بنما

حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: سكالي - ريتشاردز - تيم ريم - أنتوني روبنسون

خط الوسط: وستون مكيني - أدامز - جيوفاني رينا

وفي الهجوم: تيموثي وياه - كريستيان بوليسيتش - بالوجان.