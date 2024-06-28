الناتو والرئيس الأوكراني ييحثان الاستعدادات لقمة واشنطن

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وركزت المحادثات على التحضيرات النهائية لقمة الناتو المقبلة، التي ستعقد في واشنطن خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن الناتو، من المتوقع أن تكون مسألة تعزيز الدعم لأوكرانيا من أبرز القضايا التي سيبحثها قادة الحلفاء خلال قمة واشنطن.

في بداية الاجتماع، أعرب ستولتنبرج عن تفاؤله بشأن القمة المرتقبة، قائلًا: "أعتقد أننا نسير حقًا على المسار الصحيح لعقد قمة ناجحة جدًا للناتو، سواء بالنسبة لأوكرانيا أو للناتو بشكل عام".

تأتي هذه الاجتماعات في وقت حاسم، حيث يسعى الناتو إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

وأكد ستولتنبرج على التزام الحلف بتقديم الدعم المستمر لأوكرانيا، مشيرًا إلى أهمية التعاون الوثيق بين الحلفاء لتحقيق الأهداف المشتركة.

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج عن توقعاته بأن يتوصل الحلفاء إلى اتفاق يتولى بموجبه الناتو قيادة التنسيق وتقديم المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا.

كما اقترح ستولتنبرج إنشاء تعهد مالي طويل الأجل يهدف إلى منح أوكرانيا قدرة أكبر على التنبؤ بالدعم الذي ستتلقاه من الحلف.

خلال اللقاء، هنأ ستولتنبرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على توقيع الاتفاقية الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بالإضافة إلى بدء محادثات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.