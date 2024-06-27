موسكو: نستخدم جميع الوسائل الممكنة للحفاظ على التواصل الدبلوماسي مع واشنطن

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، أن موسكو ملتزمة باستخدام جميع الوسائل الممكنة للحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، رغم التوترات الحالية في العلاقات بين البلدين.

وقال ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "سنستمر في بذل الجهود للحفاظ على هذه القنوات مفتوحة، بغض النظر عن مدى قدرتنا على الوصول إلى مستويات محددة داخل الإدارة الأمريكية. سنواصل هذه الجهود عبر الاتصالات الهاتفية وغيرها، اعتمادًا على ما يتطلبه الوضع الحالي".

وأشار إلى أن السفارات ستظل جزءًا من هذه الجهود، مؤكدًا على الشفافية في تعامل روسيا وعدم وجود ما تخفيه. وأضاف: "أعتقد أن المواطنين، إلى جانب المشاركين في العملية السياسية الدولية والمجتمع الدولي، يفهمون موقفنا بوضوح".

وأوضح ريابكوف أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان الحفاظ على قنوات الاتصال عبر الهيئات الرئاسية، لافتًا إلى الاتصال الهاتفي الأخير بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره الأمريكي لويد أوستن. وأضاف أن هناك اتصالات أخرى تجري على مستويات متعددة تشمل الإدارات الرئاسية، والأجهزة الاستخباراتية، والهيئات الدبلوماسية، وأن هذه المحادثات تتم بانتظام.