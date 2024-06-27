روسيا تدين محاولة الانقلاب في بوليفيا

أعربت روسيا، اليوم الخميس، عن إدانتها لمحاولة الانقلاب في بوليفيا، محذرة من التدخلات الأجنبية التي تؤدي إلى تدمير الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، جاء فيه: "نستنكر بشدة محاولة الانقلاب العسكري في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، ونؤكد دعمنا الكامل والثابت لحكومة الرئيس لويس آرسي".

وأوضحت الوزارة أن "من غير المقبول أن تتجاوز الخلافات الداخلية الإطار الدستوري"، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد وتسيء إلى النظام الدستوري.

وشددت على أن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول غالبًا ما يؤدي إلى عواقب كارثية، مستشهدة بأمثلة من تاريخ أمريكا اللاتينية.

وفي ختام البيان، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع بوليفيا، واصفة إياها بالشريك الاستراتيجي الموثوق.

وأكدت على أهمية احترام السيادة الوطنية وضرورة تجنب التدخلات الخارجية التي تزيد من تعقيد الأوضاع الداخلية للدول.