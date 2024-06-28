النيابة تصطحب قاتل أسرته بالغربية لتمثيل الجريمة

اصطحبت قوة من مباحث مركز قطور المتهم بقتل والدته واثنين من أشقائه إلى مسرح ارتكاب الجريمة، مساء أمس الخميس؛ لتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.

وقام المتهم بقتل أفراد أسرته في القضية المعروفة إعلاميا بـ مذبحة رستم الأسرية، بتمثيل الجريمة أمام فريق من النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة بعد أن اعترف بارتكابها بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وبدأت نيابة مركز قطور فى محافظة الغربية؛ تحقيقاتها مع المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ بعد جهود مكثفة من البحث، من ضبط الشاب المتورط في ارتكاب جريمة بشعة بعزبة رستم التابعة لمركز قطور بالغربية بعد عدة أيام من هروبه، حيث ذبح والدته وشقيقه وشقيقته وأضرم النار في جثثهم داخل منزلهم.

كانت النيابة طلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الجريمة ومعرفة سببها وملابساتها وتشريح الجثث.

جريمة أسرية مروعة في قطور

كان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل 3 أفراد من أسرة واحدة، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور.

وانتقلت المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعى "محمد. ا" بذبح والدته وشقيقه وشقيقته، وأضرم النيران بجثثهم.

وكثفت الأجهزة جهودها وتم ضبط المتهم الهارب بعد ارتكاب الجريمة بعدة أيام، فى بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، وتشير التحريات الأولية إلى أن المتهم يعانى من اضطرابات نفسية.