طارق لطفي لـ "البوابة نيوز": الجزء الثاني من العتاولة مفاجأة رمضان المقبل

أكد الفنان طارق لطفي مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل، مع نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

وقال طارق لطفي في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": "تعاقدت رسميًا على العتاولة 2 وشخصية خضر موجودة بس بشكل مختلف، وسعيد جدًا بثقة الجمهور في فريق العمل، وردود الأفعال الإيجابية والمحفزة على بذل جهد أكبر، الجزء الثاني من مسلسل العتاولة مفاجأة موسم رمضان 2025".

طارق لطفي يحقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا في مسلسل "العتاولة"

جسد الفنان طارق لطفي شخصية "خضر" في مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضى، الشقيق الأكبر لأخيه "نصار" الشخصية التي جسدها الفنان أحمد السقا، وهو شخصية غير سوية وتكمن الشر لمن حولها من أجل السيطرة والنفوذ والثراء السريع، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية التي يعيشها بسبب أحداث قاسية تعرض لها في طفولته.

شارك في مسلسل "العتاولة" كل من؛ أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، ميمي جمال، محمد التاجي، هدى الإتربي، أحمد كشك، مريم محمود الجندي، مصطفى أبو سريع والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

إشادات الجمهور بمسلسل "العتاولة"

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع مسلسل "العتاولة" منذ بداية عرض الحلقة الأولى في موسم رمضان، ومن أبرز التعليقات؛ "مسلسل العتاولة حلو أوي، فريق العمل حابب بعضه ومبسوط وهو بيشتغل، مفيش ممثل أو نجم ظاهر علي التاني كل واحد ليه لحظته و ليه منطقته، العتاولة أحسن مسلسل في رمضان، فخور بالكرو كله، باسم سمرة ممتع كالمعتاد، طارق لطفي كل مرة يبهرني ممثل بمعنى الكلمة".

المخرج أحمد خالد موسى يعلن عن جزء ثان لمسلسل "العتاولة"

كشف المخرج أحمد خالد موسى عن استعداده لتقديم جزء ثاني من مسلسل "العتاولة" ليكون عرضه في موسم رمضان المقبل، حيث نشر بوستر العمل عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "العتاولة 2 رمضان 2025 إن شاء الله، اول جزء تانى فى حياتى مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو ويلا بينا".