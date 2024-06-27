عقوبات أمريكية تستهدف ثلاثة كيانات متورطة في نقل المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ضد الكيانات والسفن المشاركة في تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وفرض عقوبات على ثلاثة كيانات متورطة في نقل المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية وتحديد 11 سفينة مرتبطة بهذه الكيانات كممتلكات محظورة، وذلك ردا على "التصعيد النووي" المستمر من قبل إيران.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها أنه خلال الشهر الماضي أعلنت إيران عن خطوات لتوسيع برنامجها النووي بطرق ليس لها أي غرض سلمي.

وشددت على أن الإدارة الأمريكية لاتزال ملتزمة بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مبينة أن واشنطن على استعداد لاستخدام كل عناصر القوة الوطنية لضمان هذه النتيجة.